POL-HS: Handtasche aus Pkw entwendet

Heinsberg-Oberbruch (ots) - Am Samstag, 12. Juli, geriet gegen 4.50 Uhr ein Heuhaufen auf einem Feld an der Industrieparkstraße in Brand. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, ob es sich um Brandstiftung handeln könnte. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

