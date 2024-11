Feuerwehr Schermbeck

FW-Schermbeck: Rohrbruch - Tiefgarage unter Wasser

Bild-Infos

Download

Schermbeck (ots)

Am Montagmorgen um 6:20 Uhr wurde der Löschzug Schermbeck mit dem Einsatzstichwort "H1 - Wasserschaden" an die Einsatzstelle "Vogelrute" alarmiert. Aufgrund eines Wasserrohrbruchs in der Straße war die Tiefgarage eines Wohnhauses mit Wasser vollgelaufen und das Garagentor durch aufgeschwemmten Sand blockiert. Die Einsatzkräfte legten das Garagentor frei und öffneten das ursprünglich elektrisch betriebene Tor mechanisch mittels der Notentriegelung. Das Wasser in der Garage konnte anschließend durch einen externen Abfluss selbstständig abfließen. Für die Feuerwehr endete der Einsatz gegen 07:25 Uhr.

Original-Content von: Feuerwehr Schermbeck, übermittelt durch news aktuell