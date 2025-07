LPI-SHL: Erneut ohne Fahrerlaubnis

Dillstädt (ots) - Der Brand des Bauwagens in der Dorfstraße in Dillstädt wurde nach derzeitigen Erkenntnissen fahrlässig verursacht. Die Kriminalpolizei ermittelt gegen einen Jugendlichen. Weitere Auskünfte können aufgrund der laufenden Ermittlungen derzeit nicht gemacht werden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle Anne-Kathrin Seifert Telefon: 03681 32 1504 E-Mail: ...

