LPI-SHL: Schwer auf dem Radweg gestürzt

Schleusingen (ots) - In der Zeit von Donnerstagnachmittag bis Montagvormittag versuchten bislang unbekannte Täter gewaltsam in eine Schule in der Helmut-Kohl-Straße in Schleusingen einzudringen. Sie gelangten nicht ins Innere und verursachten einen Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Hinweise zu verdächtigen Personen oder dem Einbruchsversuch nimmt die Polizeiinspektion Hildburghausen unter der Telefonnummer 03685 ...

mehr