LPI-SHL: Zeugen nach Einbruchsversuch gesucht

Suhl (ots) - Unbekannte Täter drangen in der Zeit von Mittwochnachmittag bis Montagmorgen in ein Schulgebäude in der Dörrenbachstraße in Suhl ein. Im Inneren öffneten sie gewaltsam mehrere Türen und durchwühlten die Räumlichkeiten. Die Einbrecher entwendeten einen Tresor, welchen sie in der Nähe des Gebäudes mit Gewalt öffneten. Mit Bargeld im unteren dreistelligen Bereich flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa ...

