Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Schule

Suhl (ots)

Unbekannte Täter drangen in der Zeit von Mittwochnachmittag bis Montagmorgen in ein Schulgebäude in der Dörrenbachstraße in Suhl ein. Im Inneren öffneten sie gewaltsam mehrere Türen und durchwühlten die Räumlichkeiten. Die Einbrecher entwendeten einen Tresor, welchen sie in der Nähe des Gebäudes mit Gewalt öffneten. Mit Bargeld im unteren dreistelligen Bereich flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei Suhl hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die verdächtige Personen oder Geräusche wahrgenommen haben oder Hinweise zu dem Einbruch geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0182056/2025.

