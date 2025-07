LPI-SHL: Auf Rollsplitt die Kontrolle verloren

Suhl (ots) - In der Zeit von Freitag bis Montagmittag versuchten bislang unbekannte Täter gewaltsam in den Geräteschuppen auf einem Gartengrundstück in der Straße "Am Hoheloh" in Suhl einzudringen. Die Unbekannten gelangten nicht ins Innere, verursachten jedoch einen Sachschaden von etwa 100 Euro. Sachdienliche Hinweise zu dem Einbruchsversuch nimmt der Inspektionsdienst Suhl unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0181774/2025 entgegen. ...

