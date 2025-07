Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ladendiebstähle aufgeklärt

Suhl (ots)

Montagnachmittag meldete eine Zeugin der Polizei einen männlichen Ladendieb in einem Gemischtwarenladen des Einkaufszentrums in der Friedrich-König-Straße in Suhl. Der Mann hatte versucht Waren im Wert von etwa 15 Euro zu entwenden und war durch das Personal des Marktes am Ausgang gestoppt worden. Während der Anzeigenaufnahme fanden die Polizisten noch drei Parfüme im Gesamtwert von 425 Euro, die einem zuvor begangenen weiteren Ladendiebstahl in einem Drogeriemarkt im Suhler Steinweg zugeordnet werden konnten. Den 44-jährigen Täter erwarten jetzt zwei Anzeigen.

