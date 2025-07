Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Pedelec-Diebstahl

Steinbach-Hallenberg (ots)

Unbekannte Täter entwendeten Montag, zwischen 0:20 Uhr und 05:00 Uhr ein Pedelec in der Luisenstraße in Steinbach-Hallenberg. Das Rad war mittels Fahrradschloss an einem Fallrohr befestigt. Durch das Abmontieren eines Rohrteils wurde das Pedelec samt Schloss gestohlen. Es hat einen Wert von mehreren tausend Euro. Die Polizei sicherte Spuren und bittet Zeugen des Diebstahls sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0181465/2025 beim Inspektionsdienst Suhl zu melden.

