LPI-SHL: Pannenfahrzeug ohne Versicherungsschutz

Eisfeld (ots) - Eine 72-jährige Radfahrerin fuhr Sonntagabend auf dem Gehweg der Coburger Straße in Eisfeld, als sie mit ihrem Lenker an einem Laternenmast hängen blieb und zu Fall kam. Der Rettungswagen brachte die Frau schwer verletzt ins Krankenhaus. Es entstand geringer Sachschaden.

