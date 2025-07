LPI-SHL: Mit dem Rad gestürzt

Suhl (ots) - Ein 72-jähriger Autofahrer bog Sonntagnachmittag von der Martin-Andersen-Nexö-Straße in Suhl nach links auf die Ilmenauer Straße ab. Dabei übersah er einen vorfahrtsberechtigten 20-jährigen Motorradfahrer, der von der Ilmenauer Straße nach links in die Martin-Andersen-Nexö-Straße abbiegen wollte und stieß mit diesem zusammen. Der Kradfahrer stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Er kam mit dem Rettungswagen in Krankenhaus. Es entstand ein ...

mehr