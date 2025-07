LPI-SHL: Motorradfahrer übersehen

Schmalkalden (ots) - Sonntagabend verbrannte ein Mann Grünschnitt in einer Feuerschale auf einem Gartengrundstück in der Straße "Blechhammer" in Schmalkalden. Die Flammen griffen auf die angrenzende Wiese über, welche der Verantwortliche versuchte mittels Gießkanne zu löschen. Die Feuerwehr löschte den Brand letztendlich vollständig. Es entstand kein Sachschaden an fremden Eigentum. Die Polizei bearbeitet jetzt ...

