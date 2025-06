Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Zahlung der Geldstrafe in Höhe von 2360 Euro ersparte Haftstrafe

Pomellen (ots)

Ein 33jähriger Weißrusse wurde in den Morgenstunden des 16.Juni als Mitfahrer in einem polnischen Pkw nach zuvor erfolgter Einreise aus Polen am Grenzübergang Pomellen kontrolliert. Die fahndungsmäßige Überprüfung der Person ergab eine Fahndungsausschreibung zur Festnahme/Strafvollstreckung durch die STA München wegen unerlaubten Aufenthaltes ohne Pass/Passersatz. Der 33jährige hatte eine Geldstrafe von 2360,00 EUR, sowie Kosten von 77,50 EUR zu zahlen. Bei Nichtzahlung wären 29 Tage Ersatzfreiheitsstrafe zu verbüßen. Nach Zahlung der gesamten Geldstrafe und Kosten wurde die Person am 16.06.2025 um 10:35 Uhr auf freien Fuß belassen

