POL-MK: Unbekannter versucht Süßwarenautomaten zu knacken

Plettenberg (ots) - Ein bisher unbekannter Täter hebelte am zurückliegenden Wochenende das Fenster einer Kindertagesstätte in Köbbinghausen auf. Aus den Büroräumen ließ er einen Tresor mitgehen. Wer hat zwischen Freitagabend und Montagmorgen verdächtige Personen beobachtet? Hinweise nimmt die Wache Plettenberg unter 02391/9199-0 entgegen. (dill) Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis ...

