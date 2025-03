Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Warnung vor mutmaßlichen Fassadenreinigern

Balve (ots)

Die Polizei warnt vor betrügerischen Fassadenreinigern. Ein solcher soll gestern Mittag im Raum Balve unterwegs gewesen sein. Unter anderem in der Innenstadt. Dort hatte der unbekannte Täter an der Haustür eines älteren Ehepaares geklingelt und seine Dienste angeboten. Anschließend ging er ans Werk. Eine Stunde später klingelte er erneut und verlangte für seine Arbeit ein horrendes Entgelt. Die Seniorin verweigerte nach längerer Diskussion die Zahlung und verständigte die Polizei. Bei Eintreffen der Beamten war der Mann bereits über alle Berge. Er soll in einem weißen Ford unterwegs gewesen sein. Das Opfer beschrieb ihn wie folgt: Männlich, etwa 180-185 cm groß, kräftige Statur, dunkelblonde kurze Haare, kein Bart, weißer Maleranzug.

Um sich vor derartigen Betrügern zu schützen, empfiehlt die Polizei keine spontanen Haustürgeschäfte abzuschließen. Holen Sie Angebote stets schriftlich ein. Prüfen Sie den Anbieter auf seine Seriösität z.B. durch gründliche Online-Recherchen. Ein seriöser Anbieter wird sie niemals unter Druck setzen. Leisten Sie keine Vorauszahlungen und informieren Sie in Verdachtsfällen schnellstmöglich die Polizei unter Notruf 110.

Hinweise zum aktuellen Fall nimmt die Wache Menden unter 02373/9099-0 entgegen. (dill)

