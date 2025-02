POL-BS: Streife stoppt Drogenfahrt

Braunschweig (ots) - Braunschweig, Celler Straße 10.02.25, 22.15 Uhr 19-Jähriger zieht Messer Am gestrigen späten Abend ist es am "Weißen Ross" in der Celler Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen drei jungen Männern gekommen. Dem vorausgegangen seien wohl Streitigkeiten um ein Haustier. Im Verlauf der Auseinandersetzung, bei der ein 15-Jähriger und ein 19-Jähriger auf einen weiteren ...

