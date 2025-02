POL-BS: Auseinandersetzung zwischen drei jungen Männern

Braunschweig (ots) - Salzwedel, Sachsen-Anhalt 04.02.25 UPDATE: Die vermisste 13-Jährige wurde durch die Bundespolizei am Braunschweiger Hauptbahnhof aufgegriffen und wird nun über die Polizei in Sachsen-Anhalt wieder an ihre Eltern übergeben. 13-Jährige aus Salzwedel vermisst Seit Dienstag, dem 04. Februar wird eine 13-Jährige aus Salzwedel in Sachsen-Anhalt vermisst. Es gibt Erkenntnisse, dass sich das Mädchen im ...

