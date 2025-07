Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Werne - Bürgersprechstunde des Bezirksdienstes mit den beiden Polizeihauptkommissaren Dirk Großecappenberg und Axel Scheunemann

Werne (ots)

Die Bezirksdienstbeamten aus Werne - Polizeihauptkommissar Axel Scheunemann und Polizeihauptkommissar Dirk Großecappenberg - veranstalten am Freitag, 04.07.2025 eine Bürgersprechstunde.

Von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr sind die beiden Beamten auf dem Wochenmarkt in Werne. Dort stehen sie allen Bürgerinnen und Bürgern ihres Bezirks Rede und Antwort.

Sollte Ihnen also etwas unter den Nägeln brennen, kommen Sie gerne vorbei. In persönlichen Gesprächen lassen sich all Ihre Fragen, Sorgen und Nöte am besten klären.

