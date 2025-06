POL-UN: Schwerte - Schlägerei bei Fußballspiel in Wandhofen

Holzwickede (ots) - Nach einer verbalen Auseinandersetzung am Freitag (27.06.2025, gegen 19.00 Uhr) in einem Fitnessstudio in Holzwickede, verabredeten sich zwei männliche Personen auf einem Parkplatz an der Wilhelmstrasse um die Auseinandersetzung körperlich auszutragen. Hier vergrößerte sich die Gruppe um weitere Männer. Ein 34-jähriger Deutscher setzte gegen ...

mehr