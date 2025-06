POL-UN: Werne - Verkehrsunfall mit Personenschaden - Zerborstene Fensterscheiben eines Busses

Unna (ots) - Bislang unbekannte Täter sind zwischen Samstag (28.06.2025) und Sonntagnachmittag (29.06.2025) in ein Tattoostudio an der Gerhart-Hauptmann-Straße in Unna eingedrungen. Die Räumlichkeiten wurden durchsucht und Utensilien zum tätowieren sowie Festplatten entwendet. Hinweise zu dem Einbruch und den Tätern bitte an die Polizei in Unna unter 02303 921 3120, 02303 921 0 oder per Mail an ...

