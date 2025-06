Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Grauer Jeep Grand Cherokee in Königsborn entwendet

Unna (ots)

Unbekannte Täter haben in den Abend-/Nachtstunden von Freitag (27.06.2025), 19.00 Uhr auf Samstag (28.06.2025), 06.00 Uhr einen Pkw an der Kamener Straße in Unna-Königsborn entwendet.

Der Pkw - ein grauer Jeep Grand Cherokee - hat das amtliche Kennzeichen PI-ZZ1013 und stand zum Tatzeitpunkt auf dem Gelände eines Autohändlers. Neben der Pkw-Entwendung kam es zum Diebstahl von einem Satz Autoreifen sowie einer Werkbank samt Werkzeug.

Hinweise zu den Diebstählen bitte an die Polizei in Unna unter 02303 921 3120, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell