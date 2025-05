Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Über rote Ampel gefahren

Zu einem Unfall kam es am Mittwoch in Göppingen.

Ulm (ots)

Ein 70-Jähriger fuhr mit seinem Audi in der Rathausstraße und wollte nach links in Richtung Hirschstraße abbiegen. An der Kreuzung hielt er an der roten Ampel. Als diese auf grün schaltete fuhr er los. In der Bismarckstraße fuhr der 45-Jährige mit seinem MAN Laster in Richtung Hirschstraße. Obwohl die Ampel bereits rot zeigte, fuhr er in die Kreuzung ein. Dort kam es zum Zusammenstoß. Verletzt wurde niemand. Die Autos blieben fahrbereit. Der Sachschaden wird auf etwa 9.000 Euro geschätzt.

