POL-UL: (BC) Ertingen - Mit dem Kanu gekentert

Am Mittwochvormittag kam ein Waliser in Ertingen in eine Notsituation.

Der 71-jährige Tourist aus Wales befand sich auf einer Kanutour auf der Donau bei Ertingen. Kurz vor 11.00 Uhr kam er dabei in eine Notsituation. Wohl aufgrund von Stromschnellen kenterte er mit seinem Kanu. Der Mann konnte sich an Land retten und sein Kanu trieb davon. Daraufhin sprach er einen Bauarbeiter an, der die Polizei rief. Als die Beamten des Polizeirevier Riedlingen eintrafen, saß der unterkühlte Urlauber im Baustellenfahrzeug um sich aufzuwärmen. Erste Hilfe leisteten die Beamten indem sie dem Mann eine Wärmedecke gaben. Im Anschluss halfen sie ihm sein Kanu mit all seinen Habseligkeiten aus dem Wasser zu bergen. Trotz dem Schreckmoment setzte der Waliser seine Kanufahrt im Anschluss fort.

