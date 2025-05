Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Trunkenheitsfahrt

Insheim (ots)

Am späten Samstagabend (03.05.2025), gegen 23:05 Uhr, fiel einem Verkehrsteilnehmer die Fahrerin eines Fiat auf, welche in Schlangenlinien und weit unterhalb der erlaubten Geschwindigkeit von Landau Süd in Richtung Insheim fahren würde. Die 66-jährige Fahrzeugführerin wurde durch Polizeikräfte in Insheim angehalten und einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnten Hinweise auf Alkoholkonsum durch die Frau festgestellt werden. Sie wurde zu einer Polizeidienststelle gebracht, wo ihr eine Blutprobe entnommen wurde. Gegen die unter Alkoholeinfluss stehenden Fahrerin wurde ein Ermittlungsverfahren wegen der Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Der Führerschein wurde sichergestellt und gegen sie kann eine Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder eine Geldstrafe verhängt werden. Außerdem wird die Führerscheinstelle die Geeignetheit der Fahrerin überprüfen.

