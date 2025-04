Polizei Münster

POL-MS: Ohne Führerschein und alkoholisiert unterwegs - Polizei stellt Flüchtige

Münster (ots)

Einsatzkräfte der Polizei haben in der Sonntagnacht (13.04., 01.08 Uhr) zwei Brüder im Alter von 26 und 27 Jahren in der Probsteistraße gestellt. Sie hatten zuvor versucht, sich durch Flucht mit einem Opel einer Verkehrskontrolle zu entziehen.

Nachdem die Polizisten hinter dem Opel in die Tegederstraße einbogen, beschleunigte der Fahrer und fuhr die Probsteistraße in Richtung Dechaneischanze. Die Beamten fanden den Opel geparkt, mit steckendem Schlüssel und eingeschalteter Beleuchtung an der Probsteistraße. Die Einsatzkräfte entdeckten die beiden Insassen hinter einem Baum in unmittelbarer Nähe.

Von beiden Männern ging starker Alkoholgeruch aus. Die jeweils freiwilligen Atemalkoholtests ergaben Werte von etwa einem Promille beim 26-Jährigen und rund 1,6 Promille beim 27-Jährigen. Im Auto fanden die Beamten sowohl leere Bierflaschen, als auch eine Flasche mit Lachgas. Auf der Polizeiwache entnahm ein Arzt beiden Männern eine Blutprobe.

Da beide Männer die Angabe ihrer Personalien verweigerten, durchsuchten die Beamten sie nach Personaldokumenten. Bei der Durchsuchung am Streifenwagen sperrten sich die Männer gegen die Maßnahme, wodurch ein Polizist leicht verletzt wurde.

Die Männer mit bulgarischer Staatsbürgerschaft erwartet nun ein umfassendes Strafverfahren.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell