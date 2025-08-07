Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Vermisste 14-Jährige wieder da
Erfurt (ots)
Die seit Dienstag vermisste 14-Jährige aus Erfurt ist wieder da. Die Jugendliche konnte nach einem Zeugenhinweis Donnerstagmorgen wohlbehalten bei einer Freundin festgestellt werden. Die Polizei bedankt sich bei der Bevölkerung und den Medien für die Unterstützung bei der Suche. (SE)
