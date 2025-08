Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugen nach Sachbeschädigung gesucht

Sömmerda (ots)

Am Sonntagmorgen gegen 03:15 Uhr wurde in Sömmerda ein geparkter Mercedes in der Kölledaer Straße beschädigt. Eine bislang unbekannte Person näherte sich dem Fahrzeug und zerstörte gewaltsam den rechten Außenspiegel. Anschließend flüchtete die Person in unbekannte Richtung. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt oder zur Identität des Täters geben können. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Sömmerda (Tel. 0361/5743-25100) unter Angabe der Vorgangsnummer 0199865 entgegen. (SE)

