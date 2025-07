Freiwillige Feuerwehr der Stadt Goch

Feuerwehr Goch: Reisemobil in Vollbrand: Feuerwehr verhindert Übergreifen der Flammen

Goch (ots)

Gegen 3:40 Uhr heute früh ist ein Feuer an oder in einem Reisemobil in Pfalzdorf ausgebrochen. Das Fahrzeug stand auf einer Hofeinfahrt zwischen zwei Wohnhäusern, ein weiteres Fahrzeug war ebenfalls auf der Einfahrt geparkt. Als die ersten Löscheinheiten eintrafen, stand das Reisemobil in Vollbrand. Die Flammen drohten auf die Wohnhäuser und den VW Transporter überzugreifen. Mit massivem Wassereinsatz in einer sogenannten Riegelstellung konnte die Feuerwehr ein Übergreifen verhindern. Gleichwohl sind die Gebäude und auch der VW durch die große Hitzeentwicklung in Mitleidenschaft gezogen worden.

Vier Strahlrohre wurden zur Brandbekämpfung eingesetzt. Nach dem ersten Löschangriff mit Wasser wurde das Reisemobil mit Löschschaum geflutet. Die Löschmaßnahmen dauerten rund 1,5 Stunden. Vor Ort waren Kräfte aus Pfalzdorf, Nierswalde, Asperden und Stadtmitte, die Einsatzleitung hatte Stadtbrandinspektor Markus Korsten.

Insgesamt vier Personen haben sich in den Häusern zum Zeitpunkt des Brandes aufgehalten, sie haben die Gebäude rechtzeitig und unverletzt verlassen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist unklar, die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

