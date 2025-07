Freiwillige Feuerwehr der Stadt Goch

Feuerwehr Goch: AED am Feuerwehr-Gerätehaus Pfalzdorf ist öffentlich zugänglich

Bild-Infos

Download

Goch (ots)

Am Feuerwehr-Gerätehaus in Pfalzdorf ist jetzt ein sogenannter Automatischer Externer Defibrillator (AED) angebracht. Das Gerät ist an der Außenwand des Gebäudes zwischen den beiden Toren in einer auffallend grünen Box installiert und steht jederzeit zur Verfügung. Der AED ist tragbar und kann den Herzrhythmus eines Menschen analysieren um im Notfall lebensrettende Maßnahmen einzuleiten. Die Handhabung ist sehr leicht und wird am und vom Gerät genau erklärt. Angeschafft wurde der AED vom Förderverein der Feuerwehr in Pfalzdorf bei dem Unternehmen Auweh NRW.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr der Stadt Goch, übermittelt durch news aktuell