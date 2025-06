Feuerwehr Goch: Feuer bei Entsorgungsunternehmen: Brandursache unklar

Freiwillige Feuerwehr der Stadt Goch

Goch (ots)

Gut drei Stunden haben heute Nacht Löscharbeiten in der Sortierhalle eines Entsorgungsunternehmens an der Siemensstraße in Goch gedauert. Gegen 0:30 Uhr hatte die automatische Brandmeldeanlage das Feuer gemeldet. Und bereits bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte waren eine deutliche Rauchentwicklung und Flammenschein in der Halle sichtbar.

Stadtbrandinspektor Stefan Bömler setzte Atemschutztrupps für die Erkundung und erste Löscharbeiten im Gebäude ein. Wie sich herausstellte, brannte ein etwa 240 qm großer Haufen Mischabfall. Mit zwei Radladern des Unternehmens wurde der Abfall aus der Halle befördert um ihn auseinanderzuziehen und final ablöschen zu können.

Vor Ort waren Einsatzkräfte aus der Stadtmitte, sowie den Löscheinheiten Asperden und Kessel. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist unklar, die Flammen haben jedoch nicht auf die Halle übergegriffen. Auch die Brandursache ist unklar, ein defekter Akku oder eine Batterie, die womöglich im Hausmüll entsorgt wurde, kann als Grund für das Feuer nicht ausgeschlossen werden.

