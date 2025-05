Freiwillige Feuerwehr der Stadt Goch

Feuerwehr Goch: Schwerer Verkehrsunfall auf der A 57: Ein Fahrzeug in Flammen, 4 Personen verletzt

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Goch (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 57 gestern Nachmittag sind 4 Menschen teils schwer verletzt worden. Zwei Fahrzeuge waren beteiligt: Ein BMW, besetzt mit einem 58-jährigen Mann und einer Beifahrerin, sowie ein Skoda, besetzt mit einer 42-jährigen Frau und einer Beifahrerin. Der BMW war auf den Skoda aufgefahren. Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Fahrzeuge von der Fahrbahn in die Böschung geschleudert. Der BMW ging in Flammen auf, der Skoda landete etwa 800 Meter davon entfernt auf dem Dach. Die Insassen des BMW konnten das Fahrzeug selbständig und rechtzeitig verlassen, die Insassen des Skoda seien eingeklemmt, so die ersten Meldungen.

Da die Gesamt-Einsatzstelle eine Ausdehnung von mehreren hundert Metern hatte, waren mit den Löschgruppen Hassum und Hommersum sowie den Feuerwachen 1 und 2 aus der Stadtmitte vier Einheiten vor Ort. Die Meldung, wonach Fahrzeuginsassen eingeklemmt sein sollten, bestätigte sich zum Glück nicht. So war die Aufgabe der Feuerwehr, den brennenden BMW sowie ebenfalls in Flammen stehende Büsche zu löschen sowie die Unfallstelle abzusichern. Die Einsatzleitung hatte Stadtbrandinspektor Stefan Pieper.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr der Stadt Goch, übermittelt durch news aktuell