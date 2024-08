Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 240828.1 Lehmkuhlen: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Lehmkuhlen (ots)

Dienstagmittag kam es auf der Bundesstraße 76 in Höhe von Gut Trenthorst zu einer Verkehrsunfallflucht. Bei einem Überholvorgang kam ein Motorradfahrer von der Fahrbahn ab und verunfallte. Der beteiligte PKW entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Die Polizei sucht nun Zeuginnen und Zeugen.

Am Dienstag um 12:50 Uhr befuhr ein 64-jähriger Motorradfahrer die B 76 aus Plön kommend in Richtung Preetz. Nach ersten polizeilichen Ermittlungen überholte er in Höhe von Gut Trenthorst einen PKW, der in gleicher Fahrtrichtung unterwegs war. Während der Motorradfahrer den PKW mit seiner roten Ducati überholte, scherte der PKW ebenfalls zum Überholen aus. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich der Kradfahrer nach links aus und geriet auf eine unbefestigte Bankette. Auf dieser fuhr er noch ca. 150 Meter weiter, ehe er in einen Entwässerungsschacht fuhr und zur Seite fiel. Am Motorrad entstand ein dreistelliger Sachschaden. Der Fahrer blieb unverletzt.

Der PKW-Fahrer fuhr weiter in Richtung Preetz und entfernte sich dadurch unerlaubt vom Unfallort. Bei dem PKW soll es sich um einen dunkelgrünen Skoda Oktavia mit schleswiger Kennzeichen (SL-) handeln. Im Fahrzeug hätten sich vier junge Personen befunden. Fahrzeugführer soll ein Mann gewesen sein.

Die Polizei Preetz hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und sucht nun zur Rekonstruktion des Unfallherganges und zur Ermittlung des weiteren Unfallbeteiligten Zeuginnen und Zeugen. Personen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Preetz unter der Telefonnummer 04342 10770 in Verbindung zu setzen.

Björn Gustke

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell