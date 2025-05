Freiwillige Feuerwehr der Stadt Goch

Feuerwehr Goch: Heckenbrand in Pfalzdorf

Bild-Infos

Download

Goch (ots)

An der Buschstraße in Pfalzdorf hat gestern Nachmittag eine Thuja-Hecke auf einer Länge von rund 50 Metern gebrannt. Der Grund dafür: Abflämmarbeiten mit einem Gasbrenner. Die Feuerwehr setzte zur Brandbekämpfung zwei Strahlrohre ein. Teils waren die Löscharbeiten nur unter schwerem Atemschutz möglich. Zuvor hatte man vor Ort eigene Löschversuche mit Feuerlöschern gestartet. Die Flammen breiteten sich jedoch so schnell aus, dass dies letztlich nicht wirksam war.

Die Feuerwehr warnt Jahr für Jahr vor einem fahrlässigen Umgang mit Gasbrennern. Heckenbrände haben in ihrer Häufigkeit brennende Adventskränze zur Weihnachtszeit längst abgelöst. Zum Beispiel direkt an Gebäuden, an Hecken, Bäumen oder großen Pflanzungen haben Gasbrenner zur Bekämpfung von Unkraut nichts zu suchen. Womöglich können Löscheinsätze, die aus Fahrlässigkeit notwendig sind, kostenpflichtig sein.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr der Stadt Goch, übermittelt durch news aktuell