Freiwillige Feuerwehr der Stadt Goch

Feuerwehr Goch: Dachstuhlbrand nach Blitzeinschlag

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Goch (ots)

Nach einem Blitzeinschlag in ein Mehrfamilienhaus an der Lange Straße in Pfalzdorf ist Sachschaden von noch unklarer Höhe entstanden. Der Bewohner der Dachgeschosswohnung bemerke den Einschlag und die anschließende Rauchentwicklung und alarmierte die Feuerwehr. Insgesamt befanden sich fünf Personen im Gebäude, alle konnten es unverletzt verlassen.

Dem Anschein nach ist der Blitz im Bereich eines Kamins eingeschlagen. Bei Eintreffen der ersten Feuerwehr-Kräfte war dort eine Rauchentwicklung, aber kein Feuerschein feststellbar. Auf der Suche nach den Brandnestern musste die Dachhaut auf mehreren Metern Länge geöffnet werden. Insgesamt wurden für die Löscharbeiten 3 Strahlrohre sowie das Wenderohr der Drehleiter eingesetzt. Sechs Trupps gingen unter schwerem Atemschutz vor. Die Löscharbeiten dauerten gut zwei Stunden. Vor Ort waren Einsatzkräfte aus Pfalzdorf, Stadtmitte, Nierswalde und Asperden. Die Einsatzleitung hatte Stadtbrandinspektor Stefan Pieper.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr der Stadt Goch, übermittelt durch news aktuell