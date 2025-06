Freiwillige Feuerwehr der Stadt Goch

Feuerwehr Goch: Brandstiftung: PKW-Brand droht auf Wohnhaus überzugreifen

Goch (ots)

Um kurz vor halb drei heute Nacht wurden die Löschzüge Stadtmitte der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Goch zu einem PKW-Brand an der Thielenstraße alarmiert. Das Fahrzeug parkte unmittelbar am Straßenrand und stand bei Eintreffen der ersten Kräfte bereits in Vollbrand. Die Flammen drohten auf ein Wohnhaus überzugreifen. Jalousien und ein Fenster im Erdgeschoss waren bereits aufgrund der großen Hitze in Mitleidenschaft gezogen worden. Ein Übergreifen der Flammen konnten die Einsatzkräfte unter der Leitung von Stadtbrandinspektor Stefan Bömler jedoch verhindern. Unter anderem kam eine speziell für Fahrzeugbrände entwickelte Löschdecke zum Einsatz. Der Löscheinsatz dauerte rund 1,5 Stunden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist unklar, Menschen wurden nicht verletzt.

Die Polizei geht von Brandstiftung aus. In einer Mülltonne, nur wenige Meter vom brennenden Peugeot entfernt, fand die Feuerwehr angekokelten Grillanzünder. Auch die Tonne sollte offenbar angesteckt werden, der Restmüll darin fing jedoch kein Feuer. Wer heute Nacht gegen 2.30 Uhr Beobachtungen gemacht hat wird gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon 0 28 23 / 10 80 zu melden.

