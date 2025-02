Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Pkw zerkratzt - Vandalismus - Sachbeschädigung

Aalen (ots)

Lorch: Scheibe an Pkw beschädigt

Zwischen Dienstag, 18:00 Uhr und Mittwoch, 07.30 Uhr, schlug ein Unbekannter mit einer Glasflasche auf die rechte vordere Scheibe eines schwarzen Skoda Oktavia ein. Der Pkw war zu diesem Zeitpunkt in der Lorcher Straße abgestellt. Es entstand ein Schaden von ca. 500 Euro. Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Lorch unter 07172 7315 zu melden.

Schwäbisch Gmünd: Pkw zerkratzt

Ein BMW, der in der Straße Am Studentenwäldle geparkt war, wurde zwischen Montagabend und Dienstagabend durch unbekannte Personen zerkratzt. Hinweise auf den oder die Verursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171 358-0 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Vandalismus in Parkhaus

Am Montag wurde der Polizei gemeldet, dass ein Parkhaus in der Bahnhofstraße Ziel von Vandalen war. Unter anderem wurden Scheiben an den Zugangstüren zerstört, Wände des Treppenhauses zerkratzt sowie die Halterung eines Kabelkanals aus der Wand gerissen. Es entstand ein Schaden von rund 1.500 Euro. Das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd bittet um Zeugenhinweise unter der Nummer 07171 358-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell