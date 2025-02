Hauptzollamt Braunschweig

HZA-BS: ZOLL findet über 200 Kilogramm Marihuana im Wert von über zwei Millionen Euro

Hinter Tarnladung verstecktes Marihuana in spanischem Kühlauflieger bei Seesen entdeckt

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Braunschweig (ots)

Über 200 Kilogramm Marihuana hat der ZOLL am Samstagnachmittag bei Seesen, versteckt in dem Kühlauflieger eines spanischen LKW, gefunden. Bei der Zollkontrolle auf dem Parkplatz Schwalenberg Ost an der Autobahn 7 entdeckten die Zöllner der Kontrolleinheit Verkehrswege aus Göttingen des Hauptzollamts Braunschweig nicht nur das in den Papieren angemeldete Tiereinstreu. Versteckt hinter Kleintiereinstreu stellten sie mehrere Kartons voller Marihuana mit einem Straßenverkaufswert von über zwei Millionen Euro fest!

Gegen den 60-jährigen spanischen Fahrer, der sich auf der Autobahn 7 Richtung Norden befand, wurde noch vor Ort ein Strafverfahren wegen Verstoß gegen das Gesetz zum Umgang mit Konsumcannabis eingeleitet. Der Fahrer sitzt aktuell in Untersuchungshaft. Ihm droht eine Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren.

"Eine solche Menge Cannabis ist auch für uns nicht alltäglich und es liegt der Verdacht eines gewerblichen Verbringens nahe. Dies wäre nach dem Gesetz ein besonders schwerer Fall. Glücklicherweise zeigte sich der Beschuldigte ruhig und kooperativ.", so Zolloberinspektorin Nadine Battmer, stellvertretende Pressesprecherin des Hauptzollamts Braunschweig.

Das Marihuana wurde sichergestellt und mithilfe von Kräften der Autobahnpolizei Hildesheim und dem Technischen Hilfswerk aus Northeim abtransportiert. Die weiteren Ermittlungen führt das Zollfahndungsamt Hannover im Auftrag der Staatsanwaltschaft Braunschweig.

Zusatzinformation:

Vor dem Gesetz zum Umgang mit Konsumcannabis, welches 2024 in Kraft getreten ist, fielen alle Cannabis Produkte - so auch Marihuana - unter das Betäubungsmittelgesetz. Seither ist Cannabis nicht pauschal legal, die Einfuhr von Cannabis bleibt weiterhin verboten und ist strafbewehrt.

Original-Content von: Hauptzollamt Braunschweig, übermittelt durch news aktuell