Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 240902 - 0862 Frankfurt - Sachsenhausen: Motorradfahrer versucht sich Kontrolle zu entziehen

Frankfurt (ots)

(ha) In der Nacht von Samstag (31.August 2024) auf Sonntag (01.September 2024) wollten Polizeibeamte einen Motorradfahrer nach zuvor begangenem grob verkehrswidrigem Verhalten kontrollieren. Der Fahrer drückte aufs Gas und versuchte zu entkommen.

Gegen 01:10 Uhr bemerkten die Beamten den 24-jährigen Fahrer eines Motorrades der Marke Honda und seine 20-jährige Sozia im Bereich der Gerbermühlstraße.

Auf Grund der rücksichtlosen Fahrweise (Geschwindigkeit etc.) schalteten die Beamten ihre Anhaltesignale ein und setzten sich hinter das Motorrad, um den Fahrer zum Anhalten aufzufordern und eine Kontrolle durchzuführen. Es gelang den Beamten zwar ihn kurzzeitig zum Anhalten zu bewegen, nachdem die Polizisten aus ihrem Fahrzeug stiegen, gab er jedoch wieder Vollgas und fuhr eine rote Ampel missachtend über den Kreuzungsbereich "Gerbermühlstraße / Ecke Osthafenbrücke" weiter.

Die Beamten fuhren ihm hinterher, ließen sich aber auf Grund der sehr hohen Geschwindigkeit und der damit verbundenen Gefahr für die Flüchtenden und Unbeteiligten zurückfallen. Stattdessen strahlten sie eine Funkfahndung nach dem flüchtigen Motorradfahrer aus.

Es gelang dem Motorradfahrer für kurze Zeit außer Sicht der Beamten zu sein. In der Daimlerstraße kam es dann zu einem Unfall zwischen dem auf Grund des Fahrbahn Belags mittlerweile erheblich langsamer fahrenden Motorradfahrer und einer ihm, im Rahmen der Fahndung, entgegenkommenden Streife.

Bei dem Unfall wurden die zwei Flüchtenden leicht verletzt und durch einen Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Im Nachgang wird sich der Motorradfahrer aufgrund seiner Fahrweise und die damit einhergehende Gefahr für andere Verkehrsteilnehmer u. a. wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr verantworten müssen. Die Beamten stellten mehrere Action-Cams bei ihm sicher, die Ermittlungen dazu dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell