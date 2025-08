Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbrecher flüchtet in Baumhaus

Erfurt (ots)

Am Dienstagabend versuchte ein 37-jähriger Mann in ein Mehrfamilienhaus im Erfurter Rotdornweg einzubrechen. Dabei wurde er von einem Anwohner auf frischer Tat ertappt und flüchtete über mehrere Gartengrundstücke. Seine Flucht endete zunächst in einem Baumhaus, in dem er sich versteckte. Die alarmierten Polizeibeamten entdeckten den Mann und beim Versuch, erneut zu fliehen, sprang er aus dem Baumhaus in ein Gebüsch und verletzte sich dabei leicht. Er wurde vorläufig festgenommen. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls im Versuch eingeleitet. (SE)

