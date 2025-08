Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbruch in Getränkemarkt

Sömmerda (ots)

In der Nacht zu Montag verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter gewaltsam Zutritt zu einem Getränkemarkt in Sömmerda. Über eine aufgebrochene Blechverkleidung gelangte er in den Verkaufsraum und stahl Spirituosen und Tabakwaren im Gesamtwert von etwa 2.000 Euro. Der am Objekt verursachte Sachschaden wird auf rund 400 Euro geschätzt. Am Montagmorgen entdeckten Mitarbeiter den Einbruch und verständigten die Polizei. (SE)

