Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zwei Verletzte nach Rotlichtverstoß in Erfurt

Erfurt (ots)

Ein Unfall mit zwei verletzten Verkehrsteilnehmern ereignete sich am Montagnachmittag im Kreuzungsbereich der Trommsdorffstraße zur Thälmannstraße in Erfurt. Nach ersten Erkenntnissen missachtete ein 91-jähriger Mazda-Fahrer kurz nach 13:00 Uhr das Rotlicht einer Ampel und fuhr in die Kreuzung ein. Dabei kollidierte er mit einem von links kommenden Nissan. Durch den Aufprall kippte der Nissan auf die Seite. Die beiden Insassen im Alter von 80 und 84 Jahren wurden dabei leicht verletzt und mussten zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Mazda-Fahrer sowie sein Beifahrer blieben unverletzt. Beide Autos wurden bei dem Zusammenstoß beschädigt. Der Nissan war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. (SE)

