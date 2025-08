Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung an Auto

Erfurt (ots)

Ein bislang unbekannter Täter beschädigte in den vergangenen Tagen einen in der Straße Im Hahnegarten in Erfurt abgestellten VW. Mit einem spitzen Gegenstand zerkratzte er die komplette Beifahrerseite des Fahrzeugs und verursachte dabei einen Sachschaden von rund 6.000 Euro. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerkannt vom Tatort. Der Halter des VW entdeckte die Beschädigungen am Montagnachmittag und erstattete Anzeige. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung eingeleitet und sucht Zeugen, die Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich unter Nennung der Vorgangsnummer 0201331 beim Inspektionsdienst Nord (Tel.: 0361/7840-0 zu melden. (SE)

