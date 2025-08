Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Verdächtige Briefsendung bei der Krankenkasse

Erfurt (ots)

Ein verdächtiger Brief sorgte Montag früh in Erfurt für einen Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr. Gegen 07:30 Uhr war bei einer Krankenkasse in der Altstadt ein Brief mit einer unbekannten weißen Substanz eingegangen. Polizei und Kräfte der Feuerwehr kamen daraufhin zum Einsatz und evakuierten vorsorglich mehrere Angestellte. Spezialisten des Thüringer Landeskriminalamtes kamen neben dem Gesundheitsamt vor Ort. Nach einer Überprüfung der Sendung konnte Entwarnung gegeben werden. Bei der verdächtigen Substanz handelte es sich um Mehl. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten ein. (SE)

