Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Möbel aus LKW gestohlen

Landkreis Sömmerda (ots)

In Elxleben im Landkreis Sömmerda stahlen Unbekannte Möbel im Wert von rund 5.000 Euro aus einem abgestellten LKW. Um an die Ladung zu gelangen, brachen die Täter ein Sicherheitsschloss auf und verluden anschließend die Möbel. Dabei verursachten sie zusätzlich einen Sachschaden am Schloss in Höhe von etwa 1.000 Euro. Der Diebstahl wurde am Montagmorgen von Zeugen bemerkt und der Polizei gemeldet. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur. (SE)

