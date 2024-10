Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr am Hauptbahnhof Stuttgart

Stuttgart (ots)

Am vergangenen Samstag begab sich ein 21-jähriger am Hauptbahnhof Stuttgart in den Gleisbereich und zwang so eine sich nähernde Regionalbahn zur Schnellbremsung. Ein 21-jähriger, syrischer Staatsangehöriger begab sich bisherigen Ermittlungen zur Folge, am 05.10.2024 gegen 23:40 Uhr am Hauptbahnhof Stuttgart in den Gleisbereich und überschritt unmittelbar vor einem einfahrenden Zug die Gleise, umso auf Bahnsteig 9 zu gelangen. Der aufmerksame Triebfahrzeugführer erkannte die Person offenbar noch rechtzeitig und leitete umgehend eine Schnellbremsung ein. Auch gab er einen Achtungspfiff ab. Bei ihrer Handlung wurde die Person nicht durch den Zug erfasst. Der Tatverdächtige wurde noch vor Ort an eine Streife der Bundespolizei übergeben. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der tatverdächtige auf freiem Fuß belassen.

Die Bundespolizei weist in diesem Zusammenhang daraufhin, dass Aufenthalte im Gleisbereich lebensgefährlich sind. Die weiße Linie an Bahnsteigen markiert den Sicherheitsabstand zum Gleis. Selbst bei einer sofort eingeleiteten Notbremsung kommen Züge erst nach mehreren hundert Metern zum Stehen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell