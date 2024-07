Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Täter bei Aufbruch überrascht- Zigarettenautomat angegangen

Hiddenhausen (ots)

(sls) Am späten Samstagabend (21.7.) konnten durch eine aufmerksamen Zeugen zwei Personen beobachtet werden, wie diese sich augenscheinlich an einem Zigarettenautomaten an der Brandhorststraße Ecke Schindelweg zu Schaffen machten. Gegen 23.30 Uhr hörte der Zeuge verdächtige Werkgeräusche von außerhalb und konnte zwei maskierte Männer an dem Automaten beobachten. Einer der Männer versuchte mit einem Werkzeug (vermutlich Flex und Schraubendreher) den Schacht für die Geldscheineingabe aufzubrechen.

Als der Zeuge die beiden Männer ansprach und mit einer Taschenlampe auf sie zuging, flüchteten beide fußläufig über den Schindelweg in bislang unbekannte Richtung. Nach Alarmierung der Polizeibeamten wurde der beschädigte Automat überprüft und der am Tatort zurückgelassene Schraubendreher als Beweismittel sichergestellt. An Diebesgut gelangten die beiden Täter nicht. Die Polizei bittet weitere Zeugen, die weiteren Hinweise zum versuchten Aufbruch geben können, sich unter der Telefonnummer 05221-8880 zu melden.

