BPOLI S: Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen

Stuttgart (ots) - Ein bislang unbekannter Täter attackierte am gestrigen Sonntagnachmittag (06.10.2024) einen 23 Jahre alten Reisenden in einem Regionalzug am Stuttgarter Hauptbahnhof. Zunächst soll es in einem kurz vor der Abfahrt in Richtung Aalen befindlichen Regionalzug gegen 17:10 Uhr zu einer verbalen Streitigkeit zwischen dem Reisenden und dem Unbekannten gekommen sein. Grund hierfür war offenbar das enge ...

