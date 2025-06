Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek - In Haus eingebrochen und Schmuck entwendet

Heek (ots)

Tatort: Heek, Grüner Weg;

Tatzeit: zwischen 29.05.2025 und 12.06.2025;

In ein Haus eingebrochen sind bislang unbekannte Täter an der Straße Grüner Weg in Heek. Im Zeitraum der vergangenen zwei Wochen hebelten die Unbekannten ein Fenster auf und durchsuchten die Räumlichkeiten. Nach ersten Angaben entwendeten sie Schmuck in noch unbekannter Höhe.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Ahaus, Tel. (02561) 9260. (pl)

