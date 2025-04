Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Versuchter Einbruch

Grumbach (ots)

Ein bislang unbekannter Täter versuchte in der Zeit von Samstagmittag bis Dienstagmorgen in eine Firma in der Straße "Grumbach" in Grumbach einzubrechen. Er schlug dazu mehrere Scheiben ein, gelangte aber nicht ins Innere. Ein Schaden von ca. 1.000 Euro entstand. Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0101845/2025 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell