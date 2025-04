Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Radler übersieht Fußgänger

Dermbach (ots)

Ein 74-jähriger Radfahrer befuhr Dienstagnachmittag den Rad- und Wanderweg von Fischbach in Richtung Dermbach. Er übersah auf der Strecke zwei Fußgänger, die ebenfalls in diese Richtung unterwegs waren. Er prallte gegen eine der beiden, eine 32-jährige Frau. Nach dem Zusammenstoß stürzte der Radler und verletzte sich schwer am Kopf. Er musste mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden. Die Frau erlitt hingegen glücklicherweise nur leichte Verletzungen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell